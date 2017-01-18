人民币兑美元中间价涨467点至逾两个月新高 因上日美指回落

路透上海1月18日 - 人民币兑美元中间价周三报6.8525元，较上日的6.8992大涨467点，创1月6日以来最大单日涨幅。因上日人民币市场价大涨，且美元指数大幅回落，共同提振今日中间价至逾两个月新高。

人民币兑美元即期上日收盘报6.8728元，夜盘终报6.8501元。稍早前路透测算今日人民币中间价大概会开在6.8417元附近。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数为94.65，较上日微升0.02%；SDR篮子指数微升至95.75，BIS篮子指数微跌至96.01。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.19%，SDR篮子指数升0.27%，BIS指数跌0.24%。

全球汇市方面，美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑。英镑大涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单 日百分比升幅。

美元近期的跌势加深，美国的交易员从长周末回场后遭遇美元普遍跌势，因之前当选总 统特朗普表示，美元兑人民币汇率强势，“正在扼杀我们。”(完)