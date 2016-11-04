综述：中间价定价机制成人民币贬值加速器？这锅我不背

作者 张金栋

路透上海11月4日 - 10月人民币兑美元单边贬值虽多来自美元指数上涨所致，但本轮快速贬值亦引发各方对中间价定价机制是否合理的讨论；而贬值预期更多来自监管行政措施导致数量出清被延后所致，适时增大汇率弹性并逐渐减少对于市场的“过度保护”，才是化解单边预期的根本。

今年以来监管层推行的“收盘价+一篮子货币变动”新定价机制较之前的规则相对透明，且可预测，这不仅减少了政策的不确定性，同时引入市场层面的不确定性，有利于提升人民币汇率弹性，预计短期内该定价机制最多“小修小补”，料难“推倒重来”。

“我认为整体问题不大，现在的定价机制三月份才明确，在现有基础上微调我觉得是可以的，但如果这么短时间就改变玩法，市场会更质疑政府的信誉，再完美的机制人家也不会相信，肯定先跑了再说。”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳说。

一外资行资深交易员认为，由于人民币并非24小时全天交易，收盘价部分反映的是日内的交易结果，而一篮子货币变动反映盘后的交易结果，虽然有部分存在重复计算，但整体还是可以反映全天外部波动情况。

“引入一篮子货币更多是考虑把夜里的波动反映到中间价里；另外市场交易的价格未必完全按照中间价来，好比近期中间价升了，但逢低购汇需求却拉低了市场价的升幅。”该交易员称。

今年三月份中国外汇交易中心正式提出中间价呈现“收盘价+一篮子货币变化”的特点，在随后的一季度货币政策报告中用专栏的形式明确了中间价形成机制，还用例子说明定价过程，此举明显淡化了去年8.11汇改的政策不确定性，增强了市场的信心。

路透根据定价机制模拟计算的中间价与交易中心实际公布的实际值偏差很小，说明监管基本遵循该机制，但确实存在一定的“助涨助跌”迹象。因为从数据表现看，一篮子货币变化贡献度明显较大。收盘价部分在中间价的反映较小，甚至是负贡献，这明显是市场购汇需求导致

选取今年以来美元指数波动较大3月、5月和10月作为参照，这三个月美元指数分别下跌3.69%、上涨3.02%和上涨3.12%，人民币兑美元分别上涨1.30%、下跌1.83%和下跌1.28%。若中间价升贬按照“收盘价+一篮子货币变化”分开来看，这三个月的收盘价及一篮子货币组合对中间价贡献度占比分别为“-39%+139%”、“28.64%+71.36%”和“34.30%+65.70%”。

截止10月31日，人民币兑美元即期跌破6.77元，人民币中间价跌至6.7641元，年内累计贬值约4%，但11月初汇价有所反弹，但即期市场反应幅度远逊于中间价。

**淡化一致性预期**

分析人士指出，由于监管层对汇价长期采取“削峰填谷”措施，人为措施导致市场走势多呈单边趋势，升贬值预期又会不断“自我强化”，且具有较强的一致性，监管层就算有意退出常态式维稳操作，但却常常“无可奈何”。

淡化一致性预期，却不能指望定价机制，因为如果市场继续认为监管层会采取渐近贬值，势必会尽量减少结汇增加购汇，因此适时降低对汇价“过度保护”，逐步抬升汇价波动率更为重要。如果一直呵护市场，避险意识是很难培养起来，而投机的意识却依旧很重。

“如果连续24小时交易，就没有中间价的问题了，我觉得中间价定价是‘货币锚’的问题，而贬值预期是交易层面的问题，贬值预期出清责任找不到定价机制吧。”一位中资行交易员称。

李刘阳亦认为，中间价定价机制比较透明，人民币走势应该跟美元“绑定”，做到汇价波动不可预测；后续可以把波动做上去，进一步提高投机成本，这样避险意识和需求也会跟着上来。

他并举例称，今年如果人民币配合美元波动盘中摸到7，然后在回到6.8，和现在逐渐靠近6.8，市场情绪和市场行为肯定不一样，只要预期出现分化，前期累积的大量美元头寸会有不少出来结汇。“

“三根阳线预期就变了，汇市也一样，...别看现在贬值预期，市场担心外储减少，到时候结汇出来了，可能又有人要说外储多了。”他说。

当然抬升波动率也需要让市场有一个适应的过程，好在中国经济基本面还不算太差，资本项目流出总体虽然仍比经常项目流入要大，但相比去年状况已明显好转，如果考虑开放债市、人民币加入SDR（特别提款权）等中长期利好，过度担忧人民币贬值可能会错过不少机会。

“如果从更长角度去看，明年美联储加息次数应该不会太多，人民币也会有阶段性反弹的机会，无须太悲观，”前述外资行交易员称，“现在分析人民币，大家也是从美国大选、美联储加息等大事件入手，跟G7货币差不多了，这也是人民币国际化的一个反映角度吧。”

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰 27,481.5 76

东方汇理 21,504.3 85

交银 14,000.0 2

渣打 11,022.3 45

中信建投 6,000 2

法巴 5,741.5 24

**本周市场动态**

-- 渣打集团旗下渣打香港发表的调查显示，虽然近一年人民币汇率波动，但香港投资者持有人民币产品的状况变动不大，且有意趁低吸纳人民币投资产品，当中对人民币债券更感兴趣。

-- 路透调查显示，人民币未来12个月将有可能走贬至金融危机以来最低，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月加息可能性升高将推升美元。

--据香港媒体报道，中国财政部20亿元人民币零售国债，料于11月底发售，银行界指认购对象主要为到期滚存的旧钱，因此相信仍会获足额认购。

--新华社刊发经济评述称，10月以来人民币汇率弹性增加，更多由市场主导定价背后是人民币汇率形成机制改革渐入新阶段。只有加快国内的经济转型和改革调整，在风险可控的基础上继续推进汇率市场化改革，才能保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。(完)