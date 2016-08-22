人民币收贬而中间价创四周新低 客盘结汇缩减跌幅

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京8月22日 - 人民币兑美元即期周一小幅收跌至近两周低点，中间价亦大幅调整超440点创四周新低。交易员称，当前点位处于6.62-6.70元波动区间中间位置，上下皆可，市场观望气氛略升。午后尽管美元指数走升，但客盘结汇较强，令汇价缩减跌幅。
他们并指出，今日中间价表现仍基本符合定价机制，但由于美元指数反弹不仅拉低当日收盘价，还影响下日中间价，“重复计算”造成中间价大幅波动，而美联储委员鹰派言论提振升息预期，进而打压人民币。
“今天客户结汇很多。8月8号和9号的时候汇价在6.66附近，后来美元走低，很多实需客户也不愿意结汇。今天汇价回到6.66附近，许多客户就解套了，开始大量结汇。”一股份行交易员称。
他并称，尽管离岸汇价随着境内汇价在午后缩减跌幅，但点差较上周已有所扩大。
“还是看美元动向吧，美指如果转强，人民币应该还是有下跌空间的，但如果美指持续偏弱，人民币可能盘整为主。”一中资行交易员称。
美联储主席叶伦北京时间周四凌晨将在杰克森霍尔全球央行年会上发表讲话，市场更希望从中找到更多的政策线索。
美元周一上涨，追随美国短期公债收益率走势，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)的言论推升美国年底前加息的押注。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.33%至93.89；SDR篮子指数微跌至94.88，BIS篮子指数微跌至94.54。三大指数均创2014年有记录以来新低。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.6578 6.65 -0.12%
中间价 6.6652 6.6211 -0.66%
成交额 182.14亿美元 202.55亿美元
日内波动幅度(pips) 113 日低6.6663 日高6.655
今年以来升贬幅度 -2.47%
2005年汇改以来升贬幅度 24.31%
一年期美元/人民币掉期 670
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 6.6679 6.6546
一年期NDF 6.801 6.7808
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6585；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/林高丽)
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