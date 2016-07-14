人民币随中间价小幅收升 波动区间狭窄机构参与倒量

路透上海/北京7月14日 - 人民币兑美元即期周四较上日收盘价小幅收涨，中间价继续小升。交易员称，离岸CNH短暂波动后重回平静，外部环境趋稳美元指数亦温和调整，但客盘购汇仍不少，大行仍需在6.69元附近提供美元流动性，短期汇价或维持区间窄幅整理。

他们并指出，由于市场有效波动区间狭窄，机构积极参与倒量，交易量较昨日有所放大；在岸汇价6.69-6.70元区间是较为重要心理关口，虽然央行不会刻意守住某个点位，但仍会适度控制贬值速度。

“我跟客户说，现在可能是短期比较好的结汇机会。看央行的态度，应该短期汇价到不了6.7了。”一外资行交易员称。

另一位外资行交易员表示，短期人民币汇价没有明显动力继续大幅下跌，当然年度角度看，还有一定贬值空间。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.06%至94.4；SDR篮子指数微升至95.45，BIS篮子指数微跌至95.42，三个指数整体表现平稳。

全球汇市方面， 日圆周四全线下跌，因全球股市的乐观情绪延续至第六日，同时媒体的报导也助长了日本央行可能采取措施直接为政府支出融资的臆测。

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6871 6.6922 0.08%

中间价 6.6846 6.6891 0.07%

成交额 246.68亿美元 222.75亿美元

日内波动幅度(pips) 30 日低6.689 日高6.686

今年以来升贬幅度 -2.89%

2005年汇改以来升贬幅度 23.77%

一年期美元/人民币掉期 605

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6964 6.688

一年期NDF 6.8415 6.8368

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6879；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）