人民币缩量小幅收升 外部风险缓解短期下行压力暂缓

路透北京/上海9月22日 - 人民币兑美元即期周四缩量小升，但收盘升幅较开盘初明显收窄，中间价大幅反弹225点至近一个月高点。交易员称，美日央行利率决议揭晓，外部风险短期释放，美元指数偏弱助力缓和人民币贬值压力，且下方有大行维稳，预计短期易升难跌。

他们并指出，在客盘购汇需求较强时，大行仍会提供美元流动性，确保市场基本稳定。虽然短期客盘结汇意愿仍不高，但若汇价继续持稳，不排除客盘择机结汇，另外10月人民币正式纳入SDR(特别提款权)货币篮子，这或提振人民币需求。

“美元调整的时候，大行还是可以稍微休息一下的，暂时看不到明显大行维稳的痕迹，短期内我觉得人民币继续跌的空间比反弹的空间要小。”一中资行交易员称。

但另一外资行交易员也指出，虽然中间价高开，但客盘还是采取逢低购汇思路，足见市场的态度，大行可能不得不在较长时间内向市场持续提供美元流动性，直至美指走弱。

另有交易员指出，从全年看人民币汇价都没有一个像样的贬值，即使美联储到年底加息一次，对人民币汇率的冲击应该也不会太大，目前这样双向波动的汇市格局应该是监管层所乐见的。

中国外管局官员周四称，保持对一篮子货币的基本稳定是当前人民币汇率的主基调，人民币入篮SDR后跨境资金会流入，短期规模不会很大。今年资金流出压力在缓解，人民币贬值压力也有缓解，人民币汇率不具备长期贬值基础。

国际货币基金组织(IMF)战略、政策与检查部主任Siddarth Tiwari周三表示，人民币自10月1日起被纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子后，中国将需要持续提高汇率政策透明度。

中国央行货币政策二司副司长周诚君表示，人民币资产的收益率依旧具有吸引力，人民币不仅能成为投资货币和储备货币，也能成为国际金融交易货币，这是下一阶段人民币国际化政策框架的应有之义。

全球汇市方面，美元兑欧元周四跌至一周低位，但兑日圆收复一些失地，此前美国联邦储备委员会(美联储,FED)声明暗示仍可能在年底前收紧货币政策，但下调较长期利率展望。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6693 6.6713 0.03%

中间价 6.6513 6.6738 0.34%

成交额 151.64亿美元 268.07亿美元

日内波动幅度(pips) 94 日低6.6705 日高6.6611

今年以来升贬幅度 -2.63%

2005年汇改以来升贬幅度 24.10%

一年期美元/人民币掉期 735

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6796 6.668

一年期NDF 6.846 6.847

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6699；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4878、6.6409和8.7109。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）