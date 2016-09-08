人民币微收升短期料延续横盘整理 掉期市场隐现大行维稳动作

路透北京9月8日 - 人民币兑美元即期周四收盘微升，中间价则微跌终止连两日反弹。交易员称，客盘购汇情绪相对偏强，令人民币承压，但大行仍借着美元指数调整之际稳住汇价，以期影响下日中间价，进而稳定市场预期，短期汇价料延续横盘整理，关注晚间欧央行议息会议。

他们并指出，早间向好中国外贸数据对汇市情绪影响有限；大行继续在境内掉期市场维稳，境内美元掉期曲线继续回落，一年期掉期已由周一910点的逾两个月高点一路下跌至700点下方，周内最大跌幅逾26%；但离岸掉期曲线却意外走升，因离岸人民币需求上升，短端掉期上行并推高长端。

“最近市场还是要守一守，6.68感觉是近期的底线，短期应该破不了，...市场也在等欧洲央行的议息会议，看是不是要继续放水。”一外资行交易员称。

交易员并称，监管层的底线会守住，而近期人民币即期汇价交投大都低于中间价，且结汇盘还是出不来，因此短期人民币汇价还是维持盘整的可能性更大。

掉期方面，交易员指出，还是能感觉到大行在长端提供美元流动性，一方面是继续稳定市场预期，另一方面料是央行在续做掉期，继续为调控市场汇集子弹，毕竟即将出炉的欧洲央行和美联储议息会议的内容可能会对人民币汇率造成干扰。

而由于离岸人民币资金池结构性问题，使得离岸人民币市场流动性出现一定的波动，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR)周四升至5.446%的逾七个半月新高，离岸人民币掉期隐含利率亦短暂触及10.962%近一年高点。

另一外资行交易员指出，离岸人民币需求变多，还有一种可能是央行在离岸收紧人民币流动性，通过这个打压做空人民币的投机者，但预计这种紧张状况不会持续太久。

受基数因素、内外需均有改善的影响，中国8月进出口双双优于预期。当月出口同比降幅为今年4月以来最窄；进口同比增速为2014年10月以来首度转为正值，也是近两年最高水准。

全球汇市，欧元周四小涨，交易员等待欧洲央行政策决定。很多人认为这一决定不会对欧元带来任何重大影响，哪怕进一步放松货币政策。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6639 6.6641 0.00%

中间价 6.662 6.6555 -0.10%

成交额 236.92亿美元 217.44亿美元

日内波动幅度(pips) 68 日低6.6695 日高6.6627

今年以来升贬幅度 -2.56%

2005年汇改以来升贬幅度 24.20%

一年期美元/人民币掉期 700

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6726 6.67

一年期NDF 6.812 6.8233

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6634；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5069、6.5588和8.8936。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）