人民币收创逾八年半新低 离岸流动性紧张两地汇价仍倒挂

路透北京12月16日 - 人民币兑美元即期周五收盘缩量下跌，盘后继续扩大跌幅至6.9613元，与中间价同创逾八年半新低，因美元指数继续飙升。交易员称，尽管美指强势，但购汇情绪有所迟疑，加上窗口指导因素，客盘购汇量并不大，大行继续提供美元流动性；但由于美指仍强势，人民币料续承压。

他们并指出，由于离岸人民币流动性延续紧张，居高不下的做空成本令空头望而却步，离岸CNH即期汇价并未随美指强势而明显下跌，近两日走势基本稳定，导致与在岸汇价继续倒挂。

“（美元）已经是高位了，很多人也不太敢买。”一中资行交易员称，“美元指数还是很强，也没有回落，估计年内人民币贬值还有空间。”

另一外资行交易员称，收盘前客盘需求再度上升，大行维稳力量后撤之后，人民币快速下跌，虽然现在仍估计年内汇价破7可能性不大，但这个看法越来越受到挑战了。“都没法说了，总之（人民币兑美元）这么走有点太过分了。”

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率仍高于正常水平，其中隔夜由周四的11.76%回落176个基点至10%；周四隔夜HIBOR已涨444个基点。路透终端显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率周五盘中一度大涨251个基点至9.715%，最则新报8.375%；通常隔夜掉期隐含利率在1%以下。

针对美联储加息25个基点，人民日报评论文章称，短期来看，人民币汇率贬值压力确实依然存在，但长期而言，决定人民币汇率走向的还是中国的经济基本面；要正视美联储加息影响，大部分贬值压力在加息前得以释放，此次的压力反而不会像以前那么大。

美国财政部周四公布的数据显示，10月末中国持有的美国国债存量为1.115万亿美元，环比减少410亿美元。当月，日本则为两年来首次超过中国，成为美国公债的最大持有人。

中国11月银行结售汇逆差334亿美元，较上月的146亿美元逆差扩 大逾一倍，且为连续第17个月出现逆差。分析人士指出，11月美元持续走强、人民币快速贬值，导致购汇意愿更加炙热，是导致结售汇逆差大扩的最主要原因。

全球汇市方面，美元兑主要货币在周五保持强劲，继美元兑欧元和美元指数都创下14年高点后，继续守住涨幅。因美联储(FED)提高明年升息的次数预估，投资者为此重新布仓。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.9547 6.9354 -0.28%

中间价 6.9508 6.9289 -0.32%

成交额 235.57亿美元 249.43亿美元

日内波动幅度(pips) 163 日低6.9613 日高6.945

今年以来升贬幅度 -6.63%

2005年汇改以来升贬幅度 19.01%

一年期美元/人民币掉期 470

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9425 6.9339

一年期NDF 7.2365 7.2213

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9488；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2538、5.8813和8.6357。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）