人民币收盘与中间价双创近两周新低 贸易数据影响有限

路透上海/北京8月8日 - 中国人民币兑美元即期周一较上日收盘价大幅收跌，中间价亦大跌逾200点，双创近两周新低。交易员称，客盘仍略偏购汇，今早汇价快速下探6.6650元附近后有大行提供美元流动性，而后自营盘并不恋战，并借美元指数小幅调整转为结汇离场。

他们并指出，今日海关发布的中国7月贸易数据对汇市直接影响有限，周末外储数据好于预期，人民币贬值预期略有缓解；预计强势美元持续性较为有限，且有大行维稳，短期汇价还是易升难跌。

“今天美元突然涨了，有些客户又开始观望，想购汇的犹豫一下，但是今天还是购汇偏强，”一股份行交易员称，“结汇的话主要是客盘实需，每天的量都差不多，投机盘的量已经很少了。”

亦有中资行交易员表示，今天美元的市场价在这两周算比较高的，所以大家看到大行出来了，就跟着结汇，感觉美元向上的弹性比向下的弹性要差很多。

中国海关总署周一公布，以美元计价7月出口和进口同比降幅均超出预期，尤其进口降幅创五个月最大；当月贸易顺差升至523.08亿美元的六个月最高水准。

中国央行周日公布，7月末中国外汇储备为32,010.57亿美元，环比下降41.05亿美元。

全球汇市方面，美元周一继续上涨，延续美国非农就业数据公布后的涨势。美元兑日圆上涨约0.33%，本周数据料将加剧对于美国年内升息机率的辩论。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一持平与上日的94.72；SDR篮子指数微跌至95.7，BIS篮子指数微跌至95.32。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6624 6.6452 -0.26%

中间价 6.6615 6.6406 -0.31%

成交额 179.26亿美元 168.05亿美元

日内波动幅度(pips) 80 日低6.6653 日高6.6573

今年以来升贬幅度 -2.53%

2005年汇改以来升贬幅度 24.23%

一年期美元/人民币掉期 678

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.668 6.6662

一年期NDF 6.7988 6.783

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6609；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）