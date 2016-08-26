人民币收跌至一个月低点 市场关注今晚叶伦讲话

路透上海/北京8月26日 - 人民币兑美元即期周五收跌逾150点至一个月新低，盘中与离岸CNH均触及一个月低点，中间价则上涨逾百点。交易员称，市场购汇需求上升，离岸CNH下行亦拖累在岸汇价，由于晚间美联储主席叶伦将发表讲话，市场上美元多头有所增加。

他们并指出，缺乏美元上涨配合的人民币调整幅度应不大，从区间交易思路看，6.67元附近反而是结汇良机；美联储可能在12月份加息，因此在三季度风险偏好也看涨，而人民币汇率弹性日渐上升，需考虑择机结汇。

“最近购汇蛮多的，央行也没怎么出来，人民币跌得蛮多。市场都在关注今晚叶伦的讲话，感觉long美元的力量多一些，可能加息预期又起来了。”一股份行交易员称。

亦有外资行交易员表示，今天CNY跌得比较快，跟美指变动有点脱离，现在反而是结汇的时机。

中国外汇交易中心官方网站称，自8月25日起开始每天两次公布人民币对欧元、日圆和英镑参考汇率；人民币将于今年10月起正式纳入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）。

全球汇市方面，美元周五小跌，周线基本持平，投资者聚焦于美联储主席叶伦今日稍晚的讲话。叶伦的讲话可能提供有关美国今年是否升息的线索。[FRX/CN]

叶伦可能释出美联储已做好今年升息准备的明确信号，不过许多分析师认为她仍将维持不太具体的立场，亦即货币政策须依据数据而定，仍有可能升息一次。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.05%至94.06；SDR篮子指数微升至94.97，BIS篮子指数微跌至94.73。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6688 6.6535 -0.23%

中间价 6.6488 6.6602 0.17%

成交额 184.95亿美元 195.58亿美元

日内波动幅度(pips) 178 日低6.669 日高6.6512

今年以来升贬幅度 -2.63%

2005年汇改以来升贬幅度 24.11%

一年期美元/人民币掉期 795

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6813 6.6678

一年期NDF 6.8172 6.8018

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6649；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）