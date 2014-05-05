分析：空头一旦占上风 人民币的汹汹跌势还能止住吗？

焦点：美国债市收益率下滑 “特朗普再通胀”行情大有降温之势
路透纽约4月27日 - 美国债券市场显示投资者已经降低了对通胀率上升的预期，因市场开始怀疑美国总统特朗普能否兑现税改和大规模基建开支的承诺。
* 认为人民币下跌只是暂时现象的预期面临调整
* 2012年人民币下滑持续了将近五个月
* 经济学家表示，经济疲弱让中国政府有让人民币贬值的空间
路透上海5月5日 -中国政府打击人民币投机客的行动取得了巨大的成功，以至于交易商相信这已经不是短期干预行为，而是一场更为深刻的市场转变。现在，这场转变的趋势已经得到巩固。
这对于仍旧持有人民币多仓的投机客而言是一大噩耗。而对于中国人民银行而言，其中的风险在于：空头力量一经放纵恐难再克制，市场对人民币热情消退，推动人民币国际化的努力将更趋复杂。
“市场原本预期人民币疲软不过是几周的事，但央行现在发出明确信号，人民币贬值什么时候结束，是央行而不是市场说了算，”上海一欧系银行的交易员说。
“由于央行并没有给出打算这样做的信号，企业不免惊惶，许多公司正在增持美元仓位用于避险。”
央行2月开始大举打压人民币汇率，以动摇市场关于人民币只升不降的信念，此后该货币已经贬值逾3%，2013年涨幅早已回吐殆尽。
周三人民币兑美元触及18个月低点6.2676。市场周四和周五中国因公众假期休市。
央行方面，则继续把每日人民币兑美元中间价定在七个月低点附近，交易员认为这是央行仍对当前汇率水准感到满意的信号。
起初，交易员表示，这是央行被迫玩一手硬的，以便让他们相信这回要动真格--尤其因为外界普遍认为，央行上次在2012年底打压人民币的行动是一场失败。
交易商表示，央行这回没有单纯依靠中间价来指导市场，而是严令国营大银行买入美元并抛售人民币。面对如此重磅火力，规模较小的市场参与者除了跟风别无选择。
但目前交易员认为，这种干预不再有必要；“动物本能”(animalspirits)已经被激发了起来，而且在经济不景气的大环境下，使人民币贬值的趋势得到确立。
3月人民币交易区间扩大至中间价上下2%的幅度后，市场对当天交易中的汇率方向也有了大得多的发言权。
**2012年的教训**
对那些坚持作多衍生品的投资人，以及近几个月把资金投入中国股市和债市的外资而言，并不希望见到人民币市场的人气正在恶化的迹象。
“短期的资金流动很容易会展现出从众行为，这可能在短期带动不稳定的资金流动动能，”康奈尔大学经济学家暨前国际货币基金组织(IMF)中国部门主管Enswar Prasad表示。
“为了追求更高的报酬和分散投资的目的，国内的资金可能开始离开中国，因此人民币本身可能会进一步贬值。”
上一波人民币持续贬值的情况较为温和，在2012年上半年的五个多月中贬值幅度约为1.6%。
甚至离岸人民币市场的人气都受到明显不利的冲击，对北京当局的人民币与美元相匹敌的计划来说，是一大挫败。
或许有鉴于此，中国央行采取行动进一步放宽跨国公司的跨境资本流动，此为开放其资本帐户的另一个举措。
此外，财政部采取行动支持香港离岸人民币市场，宣布今年将在香港分两期发行共280亿元人民币国债。
**人民币走软导致亏损巨大**
摩根士丹利3月表示，假如人民币兑美元跌破6.20元人民币关口，预计投机客每月将最多亏损2亿美元。3月19日人民币跌破此处，而且自那以来多数时间处于这一水准下方。
Prasad不相信中国政府会承受市场下跌更长时间的重大风险，指称放宽跨境资金流动规定，是相信资金不会出现恐慌性外逃的信号。
高盛全球宏观研究在发表于4月25日的报告中称，资金流入的长期基本面迄今大致未受人民币贬值影响。
但由于今年第一季中国经济以18个月来最低年率增长，且分析师称经济可能进一步放缓，所以人民币人气恐难见扭转。
“鉴于信贷效率下降且融资成本上升，恢复经济成长所需的信贷重新加速成长或有可能需要进一步提速，”法国巴黎银行首席亚洲分析师Richard Iley在研究报告中称。
“当然，人民币进一步走软是另一种方案。”
浏览人民币现汇走势图表，请点选： link.reuters.com/vyc88v (完)
(编译 郑茵/戴素萍/于春红; 审校 张明钧/王翔琼)
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