人民币窄幅震荡微收跌 倒量需求推升成交量

路透北京2月2日 - 人民币兑美元即期周二延续窄幅震荡微收跌，有效波动不足20个点子，中间价小幅调升。交易员称，监管维稳下市场鲜有波动，倒量和购汇需求致成交略上升，但春节前客盘购汇需求不旺。短期人民币缺乏弹性，料节前汇市仍持稳。

他们并指出，监管层续强调人民币汇率指数基本稳定，意味着中长期人民币兑美元弹性仍将上升，美元/人民币六个月、一年期期权隐含波动率均重返5上方。隔夜国际美元震荡回落，离岸人民币则尽数回吐上周五反弹空间，两地价差升至近400点子水平。

“市场本来也不动，没什么好搞的，再说快要过节了，客盘会少一些的。”一股份行交易员称。

“现在不敢去做多人民币，只能做空，但是每天还是要亏一些carry，就只能这样扛着了。”另一股份行交易员称，“没办法，（美元）没有下去的动力，又不让上，大家都很难做。”

中国今年春节假期为2月7日至2月13日，主要金融市场均休市。

中国货币网特约评论员称，近期人民币汇率走势顺应了市场供求力量变化，1月人民币汇率指数(CFETS)保持在100上下窄幅区间内运行。随着汇率市场化形成机制不断完善，人民币汇率将继续参考一篮子货币增强弹性。

中国国家外汇管理局国际收支司副司长王春英称，根据人民币汇率市场化和资本项目可兑换进程需求，2016年将扩大企业运用衍生产品管理汇率风险的功能，支持个人有序开展衍生产品交易，并丰富外汇市场参与者类型，继续引入合格境外主体。

中国外管局资本项目管理司司长郭松近日称，今年中国仍将面临一定的资金流出压力，维护国际收支基本平衡的任务繁重。完善跨境资金流动监测预警体系、防范跨境资金流动风险是今年资本项目外汇管理的重点之一。

全球汇市方面，日圆周二微涨，因油价下跌打压股市和冒险意愿；澳元下跌，此前澳洲央行维持利率不变，但保留进一步宽松政策的可能性。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5797 6.5792 -0.01%

中间价 6.551 6.5539 0.04%

成交额 148.45亿美元 103.03亿美元

日内波动幅度(pips) 16 日高6.5785 日低6.5801

今年以来升贬幅度 -1.30%

2005年汇改以来升贬幅度 25.79%

一年期美元/人民币掉期 +975

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6206 6.621

一年期NDF 6.916 6.9115

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5795；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）