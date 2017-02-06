人民币收升逾百点 机构尝试做多贬值压力料续缓和

路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。

他们并指出，市场价在低于中间价80-100点时有大行出手结汇，这或表明监管层不希望在美元调整时人民币仍持续疲弱；人民币汇率指数(CFETS指数)已经下探三个月低点，并靠近自公布该数据以来新低，监管层是否愿意让CFETS指数趋弱，还需进一步观察。

“最近盘面的走势跟美元指数不是很密切，主要还是跟着flow走，今天整体结汇偏多一些。”一中资行交易员表示，“可能最近客户的预期稳定住了，一些结汇盘就出来了，其实客户手中的美元还是很多的。”

另有中资行交易员表示，节后购汇还款需求有一些的，但市场还是比较薄，看走势也是可上可下，一有风吹草动，很多机构就都不报价了。

全球汇市方面，美元以守势开启本周，之前美国经济数据显示1月薪资增长低于预期，这强化了美国联邦储备委员会(美联储/FED)下个月不会升息的预期。

“美国新政府的口头干预，加上薪资增长意外疲弱，可能成为导致(美元)继续修正的因素,”纽约Brown Brothers Harriman外汇策略主管Marc Chandler在报告中称，“尽管如此，我们依然认为美元回落属于修正，并非上涨行情的结束。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8637 6.874 0.15%

中间价 6.8606 6.8556 -0.07%

成交额 157.32亿美元 119.85亿美元

日内波动幅度(pips) 134 日低6.869 日高6.8556

今年以来升贬幅度 1.25%

2005年汇改以来升贬幅度 20.58%

一年期美元/人民币掉期 1050

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8088 6.803

一年期NDF 7.082 7.088

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8637；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3897、6.093和8.5706。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）