CFETS人民币汇率指数今日续跌 再创纪录新低--路透测算

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京6月15日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数为95.89，较上日跌0.07%，续创纪录新低；SDR篮子指数微升至95.67，BIS篮子指数则微跌至97.18。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计跌5.01%，SDR篮子指数跌3.21%，BIS指数跌4.46%。
中国货币网每周公布的人民币汇率指数中，上周三个篮子指数亦均小幅下跌，其中CFETS人民币汇率指数报96.01，较前周下跌0.99%；BIS货币篮子人民币汇率指数报97.05，跌1.2%；SDR货币篮子人民币汇率指数报95.58，跌0.61%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
CNY=PBOC 6.6001 -210
EURCNY=PBOC 7.3975 332
JPYCNY=PBOC 6.2298 -447
HKDCNY=PBOC 0.85036 -28.5
GBPCNY=PBOC 9.3224 348
AUDCNY=PBOC 4.853 3
NZDCNY=PBOC 4.6107 41
SGDCNY=PBOC 4.8689 -195
CHFCNY=PBOC 6.8563 -281
CADCNY=PBOC 5.1295 -8
CNYMYR=PBOC 0.61981 15.5
CNYRUB=PBOC 10.0161 685
CNYTHB= 5.3481 21
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
发稿 孙琦子； 审校 张喜良
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