路透测算人民币汇率三个指数均跌 CFETS指数创纪录新低逼近95

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月30日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数为95.01，较上日微跌0.25%，创纪录新低；SDR篮子指数微跌至95.76，BIS篮子指数微跌至96.09。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.87%，SDR篮子指数跌3.12%，BIS指数跌5.53%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日
升贬点数
CNY=PBOC 6.6312 12
EURCNY=PBOC 7.375 -268
JPYCNY=PBOC 6.4491 187
HKDCNY=PBOC 0.8547 1.5
GBPCNY=PBOC 8.9212 -706
AUDCNY=PBOC 4.9452 -406
NZDCNY=PBOC 4.7173 -275
SGDCNY=PBOC 4.9239 -191
CHFCNY=PBOC 6.773 -67
CADCNY=PBOC 5.1222 -337
CNYMYR=PBOC 0.6051 -57.5
CNYRUB=PBOC 9.6075 -1052
CNYTHB= 5.2933 -156
全球汇市方面，美元周四在亚洲市场稍作喘息，但兑一篮子货币仍守在英国公投退欧后触及的三个半月高点附近；近期受挫的英镑则逐渐回升。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完）
发稿 李文科；审校 曾祥进
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。