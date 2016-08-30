路透测算的人民币汇率三个指数均小升 CFETS指数微升至94.13

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透上海8月30日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.04%至94.13；SDR篮子指数微升至95.03，BIS篮子指数微升至94.86。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.75%，SDR篮子指数跌3.85%，BIS指数跌6.74%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
人民币CNY=PBOC 6.6812 44
欧元EURCNY=PBOC 7.4749 81
日圆JPYCNY=PBOC 6.5557 18
港元HKDCNY=PBOC 0.8615 4.5
英镑GBPCNY=PBOC 8.7543 267
澳元AUDCNY=PBOC 5.0597 -136
新西兰元NZDCNY=PBOC 4.848 -145
新加坡元SGDCNY=PBOC 4.9148 -27
瑞郎CHFCNY=PBOC 6.8299 88
加元CADCNY=PBOC 5.1331 51
林吉特CNYMYR=PBOC 0.6034 11.6
卢布CNYRUB=PBOC 9.6814 -92
泰铢CNYTHB=CFXS 5.173 -129
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透(TRI.TO)和香港交易所(0388.HK)联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报94.83，较上日微跌0.15%；RXY全球在岸人民币指数报94.72，较上日微跌0.22%；RXY参考离岸人民币指数报94.87，较上日微跌0.08%；RXY参考在岸人民币指数报94.76，较上日微跌0.17%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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路透北京1月16日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。