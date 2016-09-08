路透测算的人民币汇率指数续跌 CFETS指数降至94.03创两周新低

万达集团称今年营收目标增长4% 将逐步减少地产投资
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透北京9月8日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.09%至94.03；SDR篮子指数微跌至94.92，BIS篮子指数微跌至94.45。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.84%，SDR篮子指数跌3.96%，BIS指数跌7.14%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
人民币CNY=PBOC 6.662 -65
欧元EURCNY=PBOC 7.4894 -13
日圆JPYCNY=PBOC 6.5485 -101
港元HKDCNY=PBOC 0.859 -7.6
英镑GBPCNY=PBOC 8.8883 473
澳元AUDCNY=PBOC 5.1123 -15
新西兰元NZDCNY=PBOC 4.9678 -378
新加坡元SGDCNY=PBOC 4.9479 -1
瑞郎CHFCNY=PBOC 6.8718 -74
加元CADCNY=PBOC 5.1744 30
林吉特CNYMYR=PBOC 0.6065 -20.4
卢布CNYRUB=PBOC 9.6385 -615
泰铢CNYTHB=CFXS 5.1966 34
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透(TRI.TO)和香港交易所(0388.HK)联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报94.51，较上日微升0.09%；RXY全球在岸人民币指数报94.32，较上日微升0.02%；RXY参考离岸人民币指数报94.77，较上日微升0.06%；RXY参考在岸人民币指数报94.57，较上日微跌0.01%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）
(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。