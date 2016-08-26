路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.06

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国发展改革委等五部门发布意见称，试点地区符合条件的企业的境外母公司可以在境内发行人民币债券，并且允许试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。
路透上海8月26日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.05%至94.06；SDR篮子指数微升至94.97，BIS篮子指数微跌至94.73。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.82%，SDR篮子指数跌3.92%，BIS指数跌6.86%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
人民币CNY=PBOC 6.6488 114
欧元EURCNY=PBOC 7.5079 -93
日圆JPYCNY=PBOC 6.6138 134
港元HKDCNY=PBOC 0.8574 15.9
英镑GBPCNY=PBOC 8.7744 415
澳元AUDCNY=PBOC 5.07 16
新西兰元NZDCNY=PBOC 4.8561 188
新加坡元SGDCNY=PBOC 4.9178 -19
瑞郎CHFCNY=PBOC 6.8749 127
加元CADCNY=PBOC 5.1503 47
林吉特CNYMYR=PBOC 0.6019 -23.2
卢布CNYRUB=PBOC 9.7152 -703
泰铢CNYTHB=CFXS 5.211 138
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透(TRI.TO)和香港交易所(0388.HK)联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报94.56，较上日微跌0.06%；RXY全球在岸人民币指数报94.54，较上日微跌0.07%；RXY参考离岸人民币指数报94.58，较上日微跌0.04%；RXY参考在岸人民币指数报94.57，较上日微跌0.04%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
*--中国发展改革委等五部门发布意见称，试点地区符合条件的企业的境外母公司可以在境内发行人民币债券，并且允许试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。
路透香港5月22日 - 全球最大猪肉食品公司--万洲国际遭主要股东中国私募股权公司鼎晖投资（CDH）减持63亿港元的股份，周一盘初一度跌3%。
路透北京5月22日 - 中国商务部周一公布关于对进口食糖采取保障措施的公告，决定自2017年5月22日起对进口食糖产品实施保障措施。保障措施采取对关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式，实施期限为三年且实施期间措施逐步放宽。