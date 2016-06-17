CFETS人民币汇率指数创纪录新低至95.82--路透测算

路透北京6月17日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数创有纪录以来新低至95.82，较上日微跌0.14%；SDR篮子指数微跌至95.62，BIS篮子指数亦微跌至97.05。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计跌5.08%，SDR篮子指数跌3.26%，BIS指数跌4.59%。

全球汇市方面，日圆兑美元及欧元周五亚洲盘初守在多年高点，上日日本央行并未提出新的刺激行动，日圆全面大涨；在此同时英镑反弹，走势震荡。英镑兑美元周五在亚洲早盘涨逾0.5%，至1.4295美元，延续前一交易日触及两个月低点后的反弹之势。

CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数

CNY=PBOC 6.5795 -56

EURCNY=PBOC 7.4038 93

JPYCNY=PBOC 6.2913 -736

HKDCNY=PBOC 0.84799 -8.4

GBPCNY=PBOC 9.3732 -401

AUDCNY=PBOC 4.8554 218

NZDCNY=PBOC 4.6413 128

SGDCNY=PBOC 4.8808 -124

CHFCNY=PBOC 6.8179 256

CADCNY=PBOC 5.0929 24

CNYMYR=PBOC 0.62141 13.6

CNYRUB=PBOC 9.9797 185

CNYTHB= 5.356 23

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）