CFETS人民币汇率指数创纪录新低至95.82--路透测算

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京6月17日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数创有纪录以来新低至95.82，较上日微跌0.14%；SDR篮子指数微跌至95.62，BIS篮子指数亦微跌至97.05。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计跌5.08%，SDR篮子指数跌3.26%，BIS指数跌4.59%。
全球汇市方面，日圆兑美元及欧元周五亚洲盘初守在多年高点，上日日本央行并未提出新的刺激行动，日圆全面大涨；在此同时英镑反弹，走势震荡。英镑兑美元周五在亚洲早盘涨逾0.5%，至1.4295美元，延续前一交易日触及两个月低点后的反弹之势。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
CNY=PBOC 6.5795 -56
EURCNY=PBOC 7.4038 93
JPYCNY=PBOC 6.2913 -736
HKDCNY=PBOC 0.84799 -8.4
GBPCNY=PBOC 9.3732 -401
AUDCNY=PBOC 4.8554 218
NZDCNY=PBOC 4.6413 128
SGDCNY=PBOC 4.8808 -124
CHFCNY=PBOC 6.8179 256
CADCNY=PBOC 5.0929 24
CNYMYR=PBOC 0.62141 13.6
CNYRUB=PBOC 9.9797 185
CNYTHB= 5.356 23
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
发稿 李文科; 审校 张喜良
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。