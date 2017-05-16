圆通速递藉一带一路机遇目标2020年晋身全球市场第五位

路透香港5月16日 - 中国大型快递企业--圆通速递(600233.SS)周二称，收购香港上市的先达国际物流(6123.HK)有助加快公司国际业务发展，尤其是在中国一带一路和股东阿里巴巴(BABA.N)海外发展的布局上，而公司目标于2020年晋身全球市场第五位。

圆通速递董事长喻渭蛟在香港举行的记者会上表示，中国一带一路战略面向全球，而香港是国内企业“走出去”的起点，收购先达国际物流后，圆通速递可以马上使用后者的人才和文化的资源加快国际业务网络布局，进一步向亚洲、中东、北美市场推进。

他并称，“阿里是我们的大股东（之一），它的大数据已经成为我们中国行业的仪表，而阿里与我们是上下游的共赢关系，它以后在海外的发展将对我们起到很大的作用。”

至于公司会否在一带一路沿线国家进行更多并购，喻渭蛟只说，“无可奉告。”

圆通速递是国内快递行业首家上市公司，于去年末国内自营枢纽转运中心62个，加盟商2,593家、终端网点37,713个，拥有5架飞机；并陆续推出港澳台、东南亚、中亚、欧洲、美洲、澳洲及韩日快递专线产品。

圆通速递投资管理/战略规划总监黄逸峰称，公司目标于2020年国际业务量超过4亿件，并晋身全球市场第五位，同时是中国市场第一位。

他说，“美国、德国和日本已经打造了UPS、FedEx、DHL及Yamato全球四大快递公司，中国对外贸易金额3.7万亿美元，却没有一个比肩的全球物流企业；我们目标是成为一家高性价比、拥有多式联运公共集散平台的全球物流企业。”

圆通速递此前公布拟以10.41亿港元的对价，或每股4.0698港元，收购先达国际物流61.87%的股份。先达国际物流目前在马来西亚、印度、迪拜、等17个国家和地区提供空运及海运货运代理业务。

圆通速递周二收升逾7%，报21.09元人民币；先达国际物流则持平于3.73港元。（完）