圆通速递终止重大资产重组 拟定增募资85亿用于转运等项目

路透上海12月5日 - 今年刚借壳上市、此前并因筹划重大事项停牌近一个月的中国圆通速递(600233.SS)周末公告，决定终止重大资产重组，同时转为定向增发募资至多85亿元人民币，用于多功能转运及仓储一体化建设等多个项目。

圆通速递本次拟定增2.76亿股，发行价格不低于30.81元/股；非公开发行完成后公司控股股东和实际控制人不变。

该公司表示，此前拟资产重组的交易对方为一家全国排名前五的快运物流企业股东，但在多次沟通、磋商后，双方未能就发行股份购买资产的交易方案核心条款达成一致，因此决定终止本次重大资产重组事项。

另外，目前持有圆通速递总股本51.18%的控股股东--上海圆通蛟龙投资发展集团，拟以持有的公司股票作为换股标的，非公开发行不超过5亿元可交换公司债券，期限四年。

今年稍早，大杨创世通过资产出售置出现有全部资产及负债，并以非公开发行股份方式收购圆通速递100%股权，作价175亿元，同时增发募集不超过23亿元的配套资金。

圆通速递自11月7日起停牌，停牌前收报38.03元，公司股票今日起复牌。(完)

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