余额宝规模突破2500亿元 天弘基金有望成基金业新老大

路透上海1月15日 -中国最大第三方支付平台--支付宝周三在微博上宣布，截至周三，其与天弘基金合作的闲钱理财产品--余额宝规模已突破2,500亿元人民币，其挂钩的增利宝货币基金亦成为全国最大基金，在全球货币基金中排名第14位。

凭借余额宝规模的迅速增长，2012年还仅排在国内基金业资产管理规模第50名的天弘基金，2013年末排名窜升至第二位。若去年底的“老大”华夏基金公司的资产管理规模近期增长不大的话（去年底为2,127亿元），天弘基金有望取代华夏，成为基金公司中的新老大。

相对于去年底1,853亿元的规模，余额宝的最新数据意味着在今年来的15天内，其规模净增加了逾600亿元，增幅达35%；其客户数亦新增600万达到逾4,900万户。

余额宝于2013年6月上线，是支付宝打造的一款针对支付宝用户的余额增值服务。用户将支付宝资金转入余额宝就相当于购买了货币基金，可以随时用于消费支付和转出，相当于货币基金赎回。

余额宝的成功吸引了其他企业争相开发互联网版的闲钱理财产品，例如苏宁云商(002024.SZ)旗下苏宁易付宝共同推出的余额理财产品“零钱宝”周三正式上线，首批合作基金公司包括汇添富基金和广发基金。

此外有媒体报导称，腾讯(0700.HK)的互联网金融产品近期亦将上线，首批合作基金公司包括华夏、汇添富、易方达和广发基金。

支付宝是中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团旗下公司，阿里巴巴此前宣布，拟斥资11.8亿元入主天弘基金，持有后者51%的股权，目前这一收购尚待中国证监会审批。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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