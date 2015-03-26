去年底余额宝用户达1.85亿 人均持有3133元人民币--年报

路透上海3月26日 - 中国最大互联网闲钱理财产品余额宝所挂钩的天弘增利宝货币基金周四公布年报，去年末余额宝用户数已经增加到1.85亿人，规模为5,789.36亿元人民币，人均持有3,133元；其中99%以上为个人投资者持有。

去年3月末，天弘增利宝的规模为5,413亿元，3月中旬天弘基金方面曾透露天弘增利宝基金的客户数为8,100万人，粗略估算人均持有约六千元。从年报数据可看出，随着理财产品收益率下降及股市趋活跃，个人投资者正逐步减少其在余额宝的投资总量，余额宝闲钱理财的特征更为明显。

2014年全年，余额宝共为用户创造了240亿元的收益，主要来自存款利息收入。

天弘增利宝基金经理王登峰指出，为应对经济下行和外汇流出压力，预计中国央行今年将采取适度宽松的货币政策。同时，为了应对地方债务问题以及稳增长的需要，财政政策将维持相对积极的基调。

资金面方面，受到IPO、季末、节假日等因素资金利率可能有所波动，但资金利率中枢将保持相对稳定。债券市场方面，在经济基本面偏弱的背景下，长期趋势来看依旧较好。

余额宝是中国最大第三方支付平台--支付宝与天弘基金于2013年6月合作推出的产品。支付宝是阿里巴巴集团(BABA.N)关联企业蚂蚁金融服务集团旗下分支，蚂蚁金融未来计划在国内A股市场上市。（完）

(发稿 林琦；审校 曾祥进)

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