余额宝将个人账户持有额度上限降为25万份 存量不受影响

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京5月26日 - 中国最大公募基金公司--天弘基金周五公告称，为保持余额宝现金管理工具的基本定位，从用户根本利益出发，天弘余额宝货币市场基金于周六(27日)起将个人交易账户持有额度上限降为25万份，已有存量不受影响；余额宝转出等其他服务功能均不受影响。
天弘基金网站信息显示，余额宝是互联网货币基金的先行者之一，专为支付宝定制，目前仍是中国规模最大的货币基金，全称天弘余额宝货币市场基金。一季度余额宝的资产净值增长逾3,000亿元人民币，增幅超40%。
该公司此前曾于2015年7月取消过余额宝对基金份额持有人单个交易账户持有其基金份额不超过100万份的限制。
天弘基金公司去年实现净利15.34亿元，同比增长36.3%；截止去年底其管理资产规模超过1.3万亿元，较上年增长21%。（完）
浏览全文，请点选天弘基金网站：www.thfund.com.cn/notice/18962
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。