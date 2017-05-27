余额宝将个人账户持有额度上限降为25万份 存量不受影响

路透北京5月26日 - 中国最大公募基金公司--天弘基金周五公告称，为保持余额宝现金管理工具的基本定位，从用户根本利益出发，天弘余额宝货币市场基金于周六(27日)起将个人交易账户持有额度上限降为25万份，已有存量不受影响；余额宝转出等其他服务功能均不受影响。

天弘基金网站信息显示，余额宝是互联网货币基金的先行者之一，专为支付宝定制，目前仍是中国规模最大的货币基金，全称天弘余额宝货币市场基金。一季度余额宝的资产净值增长逾3,000亿元人民币，增幅超40%。

该公司此前曾于2015年7月取消过余额宝对基金份额持有人单个交易账户持有其基金份额不超过100万份的限制。

天弘基金公司去年实现净利15.34亿元，同比增长36.3%；截止去年底其管理资产规模超过1.3万亿元，较上年增长21%。（完）

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