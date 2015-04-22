余额宝基金规模一季度增逾两成 股市走牛不减闲钱理财需求

路透上海4月22日 - 中国最大互联网闲钱理财产品--余额宝所挂钩的天弘增利宝货币市场基金一季度末规模达7,117.24亿元人民币，较去年末增加1,327.88亿元，增幅达两成。

按惯例，在股市大幅上涨时，货币基金的吸引力会下降。在今年一季度沪综指.SSEC大涨近16%的情况下，作为货币基金的天弘增利宝规模反而明显增长，显示市场对余额宝这种便捷的闲钱理财需求始终存在。

据中国证券投资基金业协会数据，3月末货币基金净值达21,650.32亿元，较上月小幅下降。一季度，整个货币基金产品净值增长787.89亿元，显示在扣除天弘增利宝单个产品后，货币基金规模一季度在下降。同期股票型基金规模上升2,663.43亿元。

余额宝是中国最大第三方支付平台--支付宝与天弘基金于2013年6月合作推出的产品。支付宝是阿里巴巴集团(BABA.N)关联企业蚂蚁金融服务集团旗下分支，蚂蚁金融未来计划在国内A股市场上市。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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