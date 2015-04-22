余额宝基金规模一季度增逾两成 股市走牛不减闲钱理财需求

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海4月22日 - 中国最大互联网闲钱理财产品--余额宝所挂钩的天弘增利宝货币市场基金一季度末规模达7,117.24亿元人民币，较去年末增加1,327.88亿元，增幅达两成。
按惯例，在股市大幅上涨时，货币基金的吸引力会下降。在今年一季度沪综指.SSEC大涨近16%的情况下，作为货币基金的天弘增利宝规模反而明显增长，显示市场对余额宝这种便捷的闲钱理财需求始终存在。
据中国证券投资基金业协会数据，3月末货币基金净值达21,650.32亿元，较上月小幅下降。一季度，整个货币基金产品净值增长787.89亿元，显示在扣除天弘增利宝单个产品后，货币基金规模一季度在下降。同期股票型基金规模上升2,663.43亿元。
余额宝是中国最大第三方支付平台--支付宝与天弘基金于2013年6月合作推出的产品。支付宝是阿里巴巴集团(BABA.N)关联企业蚂蚁金融服务集团旗下分支，蚂蚁金融未来计划在国内A股市场上市。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。