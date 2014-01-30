余额宝涉足保险理财 首推定期年化7%产品--报载

中钢协会员企业1-3月实现利润233亿元 但资产负债率仍接近70%
路透北京4月26日 - 中国钢铁工业协会周三称，总体看一季度钢铁行业开局良好，会员钢铁企业累计实现利润232.84亿元人民币，上年同期为亏损87.78亿元；累计实现销售收入8,393.26亿元，同比增长40.16%。
路透上海1月30日 -在不到半年之内成为“土豪”之后，阿里巴巴集团旗下支付宝的王牌业务--余额宝开始琢磨如何挖掘细分领域市场了。据上海证券报周四报导，支付宝将在元宵节期间针对余额宝用户推出预期收益率达7%的保险理财产品。
报导引述业内人士称，该保险理财产品的合作方为珠江人寿，产品类型为万能险，投资年限为一年，保本保底，该产品的总规模为3亿元人民币左右。
余额宝于2013年6月上线，是支付宝打造的一款针对支付宝用户的余额增值服务。用户将支付宝资金转入余额宝就相当于购买了货币基金，可以随时用于消费支付和转出。截止1月15日，余额宝用户数已超过4,900万户，规模突破2,500亿元人民币，其挂钩的基金成为国内最大的基金。
报导称，该类产品的推出表面上将分流余额宝背后的基金规模，但在业内人士看来，余额宝在取得规模优势之后，再通过细分服务，将获取更大的用户黏性。
支付宝内部人士称，虽然余额宝给4,900万户的用户带来了不菲的收益，但不同的用户有着不同的财富增值需求，“该产品主要针对那些有着相对长期理财需求、收益较高且稳定的客户而开发。”
该人士称，余额宝存在三重功能：由于对接货币基金，能在一定时期给客户带来不错的收益；具备消费支付的功能；财富增值的作用，“此次开发的产品主要是为了实现其财富增值的功能，通过余额宝购买其他理财产品，实现收益的无缝对接。”
按照计划，该产品将在2月8日-2月18日向余额宝用户开放预约，2月14日正式发售。此外，余额宝用户在预约成功之后，每个用户参与上限为200万元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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