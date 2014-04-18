余额宝一季末规模突破5400亿元 进入平稳发展阶段（更新版）

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路透上海/北京4月18日 -中国最大闲钱理财产品--余额宝挂钩的天弘增利宝货币基金，一季末规模达到5,413亿元人民币。天弘基金称，从目前发展趋势来看，余额宝已度过了快速增长期，进入了平稳的发展阶段。

该基金周五公布的一季报显示，截止一季末，其银行存款和结算备付金合计占比仍在90%以上；一季度累计总申购9,297.82亿份，总赎回份额为5,738.49亿份。

天弘基金发布的新闻稿并称，余额宝自成立日至3月31日为客户累计实现收益75亿元，其中2014年一季度为用户盈利57亿元;截至3月31日，余额宝挂钩的天弘增利宝累计申购笔数3.32亿笔，累计赎回笔数6.68亿笔，累计申购金额13,592亿元，累计赎回金额8,181亿元。

“由于传统节日使得产品口碑传播效应增强、以及一、二月份产品收益率较高等因素，增利宝基金规模增长很快，进入3月份后趋于平稳。”新闻稿称。

余额宝的收益波动性一直是用户关注的焦点之一。天弘基金表示，春节过后，由于市场资金面紧张程度缓解，再加上货币政策回归稳健，以及银行表内需求旺盛，表外需求不足等，都引发了协议存款的利率下降，余额宝收益也逐步向正常水平回归。

新闻稿称，纵向比较来看，余额宝自成立日至2013年末平均年化收益率为4.9%；截至今年3月31日，余额宝自成立日以来平均年化收益5.2%，高于货币基金在以前时间的业绩表现。

在去年年底钱荒和今天年初的春节效应下，市场利率飙升带来了产品收益的攀升。天弘基金表示，这是非常态的，目前余额宝的收益并不是在下降，而是向正常水平回归。

此前天弘基金固定收益部基金经理王登峰曾表示，余额宝挂钩基金的收益率预计还将继续下降，下一步将增加现金比例，以应对可能出现的赎回，同时将增加债券的配置。

去年6月，国内最大电子商务企业阿里巴巴集团IPO-ALIB.N旗下支付宝，与天弘基金管理公司开始联手推出主要针对个人闲钱投资的“余额宝”产品，将支付宝余额转成货币基金，并享有数倍于活期存款的利息。

阿里巴巴本月初成立上海招财宝金融信息服务公司，搭建以定期产品为主的理财平台。招财宝公司已与拥有逾八千万客户的天弘基金公司达成战略合作。（完）

(发稿 吴芳/谢衡; 审校 张喜良/曾祥进)

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