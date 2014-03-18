余额宝收益率将继续下降 目前仍是净申购状态--天弘基金(更新版)

* 余额宝未来收益率将继续下降

* 下一步将增加现金比例以应对可能的赎回

* 预计二季度末资金价格将有所回升

(新增更多细节)

路透北京3月18日 -管理闲钱理财产品余额宝的中国天弘基金副总经理周晓明周二表示，余额宝目前仍是净申购状态，而基金经理王登峰预计，未来余额宝收益率还将继续下降，但今年用户数不会下降。

王登峰对记者表示，预计二季度末资金价格将有所回升，下一步余额宝将增加现金比例，以应对可能出现的赎回。

余额宝是第三方支付平台支付宝与天弘基金合作的闲钱理财产品，截至去年底，“余额宝-增利宝”规模达1,853亿元，在天弘的基金资产中占比逾九成。

据新华网周一报道，近日中国央行下发《支付机构网络支付业务管理办法》征求意见稿，拟要求个人支付账户转账单笔不超过1,000元，年累计不能超过1万元。业内人士表示，意见稿若落地，余额宝的转入转出将受到较大的限制，将大大降低余额宝的吸引力。

余额宝于2013年6月上线，是支付宝打造的一款针对支付宝用户的余额增值服务。用户将支付宝资金转入余额宝就相当于购买了货币基金，可以随时用于消费支付和转出，相当于货币基金赎回。

按不含QDII(合格境内机构投资者)和联接基金口径，截至2013年12月31日，华夏、天弘和嘉实管理基金资产规模分别为2,127亿元人民币、1,944亿元和1,537亿元。(完)

(发稿 谢衡/康熙泽；; 撰写 张晓翀； 审校 黄凯)

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