越秀地产刷新武汉“地王”纪录

路透香港9月12日 - 中国再有新“地王”诞生，武汉市精武路一幅住宅和商用土地，由广州市政府背景的越秀地产(0123.HK)以90.1亿元人民币投得，比底价高出28.8%。

越秀地产投资者关系部负责人接受路透查询时确认该公司投得这幅土地。

该土地位于江汉区解放大道、新华路、精武四路、精武东路、江汉北路和精武一路围合的区域，净用地面积147,240平方米，容积率为4.85倍，起拍价70亿元。以成交价计，相当于每平方米楼面地价12,617元。以总价和楼面地价计俱刷新武汉的地王纪录。

9月以来内地一线城市“地王”频生，月初北京市拍卖朝阳区农展馆地块由融创(1918.HK)以21亿元地价款、配建27.8万平方米的异地医院竞得，经测算楼面地价突破7万元/平方米，创下北京及全国的楼面单价记录。

至于上海最后一块黄金地段徐家汇中心项目地块则由新鸿基地产(0016.HK)以217.7亿元人民币竞得，其总价并创下2009年12月广州亚运城地块255亿元以后的内地地价最高纪录。（完）

(记者 梁慧仪/李宜穆；审校 屈桂娟)

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