美国热股：百胜集团预计中国销售需六到九个月才能完全恢复，股价上扬

路透10月8日 - 百胜集团 周三表示，中国销售明年将强劲反弹，但警告称，供应商丑闻造成的影响可能需要数月的时间才能完全消退。供应商涉嫌使用过期肉的丑闻使食客“闻鸡色变”。

百胜集团管理层在分析师电话会议上称，肯德基和必胜客中国餐厅的销售本季将有改善，但同比仍将为下降。

“我们目前处于销售复苏的初期，我们仍相信，销售将在六到九个月的时间内全面复苏，”首席执行长David Novak表示。