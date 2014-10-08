美国热股：百胜集团预计中国销售需六到九个月才能完全恢复，股价上扬

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透10月8日 - 百胜集团 周三表示，中国销售明年将强劲反弹，但警告称，供应商丑闻造成的影响可能需要数月的时间才能完全消退。供应商涉嫌使用过期肉的丑闻使食客“闻鸡色变”。
百胜集团管理层在分析师电话会议上称，肯德基和必胜客中国餐厅的销售本季将有改善，但同比仍将为下降。
“我们目前处于销售复苏的初期，我们仍相信，销售将在六到九个月的时间内全面复苏，”首席执行长David Novak表示。
该股上午在纽约证交所上扬1.4%，报70.71美元。
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。