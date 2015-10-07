美国个股：百胜集团中国业务表现不佳，令分拆与调整策略呼声渐高

Penney等分析师称，中国业务大幅下滑让支持拆分中国业务的人有更多理由。一些人还呼吁百胜放缓在中国开新店的速度，并开始把当地的现有门店出售给加盟商。

Creed今年1月1日接掌百胜，此前带领公司旗下的塔可钟(Taco Bell)餐饮连锁店成功翻盘。现在他被委以扭转中国业务状况的重任。2014年7月使用过期肉的消息传出后，百胜旗下餐馆在中国的销售大幅下降。

Creed周三与分析师和投资者进行了电话会议，会上他拒绝对战略调整置评。

Creed表示，新任命的中国业务管理团队将带来新的理念，加倍押注以超值套餐吸引顾客。近期中国的金融市场震荡给人们带来冲击。

中国的必胜客欢乐餐厅最近一个季度所受打击尤其严重，因当地企业减少聚会和活动。在线订餐企业赔本运营，也是销售疲软的原因。

中国区业务三分之一的获利来自必胜客，肯德基则为主打品牌。