美国个股：百胜集团中国业务表现不佳，令分拆与调整策略呼声渐高

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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Penney等分析师称，中国业务大幅下滑让支持拆分中国业务的人有更多理由。一些人还呼吁百胜放缓在中国开新店的速度，并开始把当地的现有门店出售给加盟商。
Creed今年1月1日接掌百胜，此前带领公司旗下的塔可钟(Taco Bell)餐饮连锁店成功翻盘。现在他被委以扭转中国业务状况的重任。2014年7月使用过期肉的消息传出后，百胜旗下餐馆在中国的销售大幅下降。
Creed周三与分析师和投资者进行了电话会议，会上他拒绝对战略调整置评。
Creed表示，新任命的中国业务管理团队将带来新的理念，加倍押注以超值套餐吸引顾客。近期中国的金融市场震荡给人们带来冲击。
中国的必胜客欢乐餐厅最近一个季度所受打击尤其严重，因当地企业减少聚会和活动。在线订餐企业赔本运营，也是销售疲软的原因。
中国区业务三分之一的获利来自必胜客，肯德基则为主打品牌。
最近季度百胜中国对公司整体营收的贡献占57%，在6.03亿美元的营业利润中占54%。百胜高管计划今年在中国新增约700家餐厅。(完) (编译 徐文焰/王丽鑫；审校 陈宗琦/白云)
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