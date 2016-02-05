中国业务复兴战：麦当劳表现优于百胜

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(本文由路透中文网编译提供)
路透上海2月5日 - 肯德基与必胜客的母公司--百胜集团 与麦当劳 均努力重振在华销售颓势，但麦当劳略胜一筹，这对计划剥离中国业务的百胜来说是件麻烦事。
路透对同店销售数据的分析表明，麦当劳恢复在华增长的速度高于百胜。2012年爆发系列食品安全丑闻之后，双方均寻求恢复在华业务增长。
麦当劳上周称，四季度在华同店销售增长4%，为连续第二个季度增长。百胜周三称，下半年同店销售亦恢复增长，但速度较慢，2015全年同店销售首次出现下滑。
分析师与消费者称，没法简单解释为何麦当劳表现优于百胜。两家公司在未来战略中必须应对一系列复杂问题，包括中国经济减速以及当地竞争对手变强。百胜计划今年晚些时候还将剥离中国业务。
百胜仍是中国最大的快餐连锁企业，但麦当劳有一项内在优势：中国消费者仍对鸡肉产品尤为敏感，而2012年食品安全丑闻的中心就是鸡肉产品。
“我是听说了那个一只鸡有六个翅膀的传闻，就很少去吃KFC、麦当劳的鸡翅，”上海一名26岁的销售经理杨洛（音）说道。“汉堡包还是会去吃的。”
继两年的增长持平之后，百胜2015年销售下滑0.4%，这凸显百胜修复自身声誉的难度。百胜与麦当劳的门店曾是中国消费者青睐的选择，这两家2006年至2012年间的年度营收增长近30%。
“自从那些食品安全的新闻曝光后，我自己和家人就不会去那些快餐厅了，已经好几年了，”成都一名24岁的学生赵若庆（音）说道。
“至于安全问题的话，我不相信他们任何一家... 赶时间非要买快餐的话，我会选麦当劳，因为个人比较喜欢他家的企业文化，”赵若庆说道，并称他喜欢麦当劳有更正宗的美国味。
路透对同店销售数据的分析表明，在恢复到食品安全危机前的销售水平方面，目前麦当劳步伐快于百胜。同店销售数据反映内生增长，而非新门店带来的增长。
路透的分析采用同店销售增长数据以大致追踪自2011年某个时点以来的增长，分析表明百胜的销售不到那时的80%，而麦当劳的销售却回到了那时的95%。
但百胜在华发言人称，下半年同店销售实现正增长表明顾客正在回归。“我们将以我们的核心产品为重点继续在华扩张，”她在给路透的电邮中表示。
麦当劳在华官员没有回应置评请求。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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