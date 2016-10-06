百胜集团中国餐厅季度营收下滑 盘后股价跌逾2%

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月5日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)周三公布中国餐厅季度同店营收意外下滑，公司称这是因为南海仲裁案结果引发当地民众抗议所致。
百胜集团股价盘后下跌2.2%至86.71美元，该公司将于10月31日分拆中国餐厅事业。
百胜集团旗下拥有肯德基、必胜客以及Taco Bell等品牌，该公司指出，9月3日止的会计年度第三季，在中国开业一年以上餐厅的营收较上年同期下滑1%。
研究机构Consensus Metrix访查分析师结果显示，他们原本预期百胜集团中国营收将成长4.1%；中国事业是百胜集团的主要获利来源。
百胜集团在声明中表示，中国餐厅第二季的营收持平，第一季为增长6%。
中国投资公司春华资本以及阿里巴巴(BABA.N)的关联公司蚂蚁金服9月时表示将以4.6亿美元收购百胜中国的部分股权。百胜中国将从11月1日起作为一家独立公司在纽约证交所开始交易。
百胜第三季净利跳增48%至6.22亿美元，或每股1.56美元，受助于税负较低、出售餐厅业务特许权的获利、以及食品纸张成本和其他项目减少。
季度整体营收下滑3%至33.2亿美元。
必胜客部门业绩逊于预期，同店销售下滑1%。Taco Bell和中国市场以外的肯德基表现则优于预期，分别增长3%和4%。(完)
(编译 张明钧/李婷仪 审校 徐文焰/戴素萍)
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