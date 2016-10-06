百胜集团中国餐厅季度营收下滑 盘后股价跌逾2%

路透10月5日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)周三公布中国餐厅季度同店营收意外下滑，公司称这是因为南海仲裁案结果引发当地民众抗议所致。

百胜集团股价盘后下跌2.2%至86.71美元，该公司将于10月31日分拆中国餐厅事业。

百胜集团旗下拥有肯德基、必胜客以及Taco Bell等品牌，该公司指出，9月3日止的会计年度第三季，在中国开业一年以上餐厅的营收较上年同期下滑1%。

研究机构Consensus Metrix访查分析师结果显示，他们原本预期百胜集团中国营收将成长4.1%；中国事业是百胜集团的主要获利来源。

百胜集团在声明中表示，中国餐厅第二季的营收持平，第一季为增长6%。

中国投资公司春华资本以及阿里巴巴(BABA.N)的关联公司蚂蚁金服9月时表示将以4.6亿美元收购百胜中国的部分股权。百胜中国将从11月1日起作为一家独立公司在纽约证交所开始交易。

百胜第三季净利跳增48%至6.22亿美元，或每股1.56美元，受助于税负较低、出售餐厅业务特许权的获利、以及食品纸张成本和其他项目减少。

季度整体营收下滑3%至33.2亿美元。

必胜客部门业绩逊于预期，同店销售下滑1%。Taco Bell和中国市场以外的肯德基表现则优于预期，分别增长3%和4%。(完)