百胜集团第四季同店销售增幅小于预期 必胜客销售萎缩

路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团(YUM.N)公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。

12月31日止当季，开业一年以上的餐厅营收成长1%，Consensus Metrix调查分析师的预估为成长2.1%。

肯德基及Taco Bell同店销售成长3%，但遭到必胜客同店销售下滑2%所抵销。

财务长David Gibbs表示，“肯德基及Taco Bell 12月表现相对强劲，尽管美国行业情况艰困。”

美国连锁餐厅业者一直面临便利商店、超级市场及外送服务公司Blue Apron及Chefd的竞争。

最低薪资调高也迫使餐厅调高餐点价格，在此同时超市业者则是可以将食品成本下滑与消费者分享。

这是百胜集团11月分拆中国事业后的最新季度财报。

百胜集团继续营运部门营收当季下滑至2.85亿美元，上年同期为2.90亿美元。

继续营运部门经稀释后的每股盈余(EPS)为0.76美元，上年同期为0.66美元；排除特殊项目的EPS为0.79美元。

总营收成长2%至20.2亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估营收为20.9亿美元。(完)