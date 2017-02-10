百胜集团第四季同店销售增幅小于预期 必胜客销售萎缩

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团(YUM.N)公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
12月31日止当季，开业一年以上的餐厅营收成长1%，Consensus Metrix调查分析师的预估为成长2.1%。
肯德基及Taco Bell同店销售成长3%，但遭到必胜客同店销售下滑2%所抵销。
财务长David Gibbs表示，“肯德基及Taco Bell 12月表现相对强劲，尽管美国行业情况艰困。”
美国连锁餐厅业者一直面临便利商店、超级市场及外送服务公司Blue Apron及Chefd的竞争。
最低薪资调高也迫使餐厅调高餐点价格，在此同时超市业者则是可以将食品成本下滑与消费者分享。
这是百胜集团11月分拆中国事业后的最新季度财报。
百胜集团继续营运部门营收当季下滑至2.85亿美元，上年同期为2.90亿美元。
继续营运部门经稀释后的每股盈余(EPS)为0.76美元，上年同期为0.66美元；排除特殊项目的EPS为0.79美元。
总营收成长2%至20.2亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估营收为20.9亿美元。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)