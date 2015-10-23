焦点：百胜寻求扩张在华业务 但特许经营面临水土不服

路透上海10月23日 （记者 Adam Jourdan） - 百胜集团(YUM.N)寻求将中国门店数量增加两倍，重振当地低迷的业务表现，但在推动成长的传统动力上却遇到难题：中国的特许经营市场不成熟。

百胜集团本周称，计划分拆旗下举足轻重的中国业务，并计划将中国门店数量增加至两万家，以及引进更多特许经营合作方。百胜集团是肯德基（KFC）、必胜客（Pizza Hut）和塔可钟（Taco Bell）的母公司。全球范围内，百胜九成的门店都是特许加盟店。

但食品安全忧虑、供应链不透明以及缺乏可靠的合作伙伴阻碍着中国特许经营市场的发展，品牌企业经常只能选择直营方式。直营可提升管控能力，但也推高了企业成本，并可能拖缓扩张速度。

“在中国市场，特许经营一直被视为是存在较多不确定性的选择，”China Market Research驻上海副主管James Roy表示，并指出中国特许经营行业缺乏大型合作伙伴，存在知识产权风险和食品安全忧虑。

百胜在华拥有6,900家门店，其中仅7%是特许加盟店，而海外门店的特许经营比例为91%。麦当劳(MCD.N)在华约有15%的特许加盟店，全球范围内该比例则超过80%。

百胜今年欲将在华特许加盟店比例提升至10%。有关决策将留待分拆出来的Yum China决定。麦当劳也在向这个方向转变，近期称正为其在台湾的400多家门店寻求买家。

特许经营长期以来一直是企业加速扩张的工具。百胜首席执行官Greg Creed在百胜2014年报中表示，“百胜具备促进增长所需的特许经营能力”。

发达市场有可靠的供应链确保食品质量，特许经营模式在那些市场效果不错，但在中国的记录相对不佳。中国是一个巨大的新兴市场，百胜正在这里高速扩张，而对供应链的密切控制是成功的关键。

“百胜没有就帮助他们在中国大陆扩张与我们进行接触。即使他们有，我们也会非常谨慎。我们没有那种资源和能力，”统一企业中国控股有限公司(0220.HK)一位不愿具名的高管说道。

该高管称，由于食品安全关切、人工成本快速上涨以及租金成本高企，中国是一个“严峻的市场”。

选择合适的合作伙伴将是百胜渡过在华最艰难年景的关键。食品安全丑闻、经济减速、来自本土对手的竞争加剧以及百胜自身的营销失策，都对其在华业务造成冲击。

“愿意投资特许加盟店的中国企业家大有人在，但具备门店管理能力的几乎没有，”美国商务部此前警告美国企业称。（完）