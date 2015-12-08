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国际财经 | 2015年 12月 8日 星期二 11:14 BJT

百胜财务长将在2月离职 目前正值剥离中国业务

路透洛杉机12月7日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)周一表示，财务长Patrick Grismer将于2月19日离职。

Grismer计划离职的消息正值百胜准备剥离中国事业。该事业占其全球获利的约35%。

百胜表示，Grismer将在12月10日出席公司的投资人会议。

Grismer现年53岁，自2012年以来便担任百胜的财务长。在这之前，他在公司内部担任多个资深财务和规划的职务。

百胜表示，其将在公司内外部遴选接任人选。

百胜股价在盘后交易持平在76.41美元。(完)

(编译 戴素萍 审校 陈宗琦)

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