百胜财务长将在2月离职 目前正值剥离中国业务

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透洛杉机12月7日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)周一表示，财务长Patrick Grismer将于2月19日离职。
Grismer计划离职的消息正值百胜准备剥离中国事业。该事业占其全球获利的约35%。
百胜表示，Grismer将在12月10日出席公司的投资人会议。
Grismer现年53岁，自2012年以来便担任百胜的财务长。在这之前，他在公司内部担任多个资深财务和规划的职务。
百胜表示，其将在公司内外部遴选接任人选。
百胜股价在盘后交易持平在76.41美元。(完)
(编译 戴素萍 审校 陈宗琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。