百胜集团预计短期内面临挑战 但下半年迎来复苏

路透4月22日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)周三称，预计要再经历一个艰难的季度后，到下半年才会在中国市场复苏提振下实现业绩增长。百胜集团旗下拥有肯德基、塔可钟和必胜客等餐饮品牌，中国是其最大的营收和获利来源。

汇率波动和税费增加对百胜业务的冲击比去年更大，不过高管称第三季和第四季情况应会好转，因为那时中国地区的表现将与年中时受食品安全问题冲击后的营收作比较。

百胜股价收盘上涨3.95%，报84.04美元。

百胜财务长Patrick Grismer在与分析师进行电话会议时称，百胜现预计汇兑损失将使全年每股盈余(EPS)减少约5%，比公司此前的预期多一个百分点。

他补充道，百胜第二季税费将比上季增加，而且第二季中国区业绩的比较基准是上年同期同店销售增长15%。

“我们估计(第二季)EPS将比上年同期减少20%左右，但我们仍相信，整体业务将增长，下半年将表现强劲，”Grismer称。

去年第二季结束的事件恰好是在上海福喜丑闻事件曝光的约一个月前。随后百胜中国在去年第三和第四季的同店营收分别大降14%和16%。

若与去年下半年业绩对比，业绩结果会令人宽心，将使高管更加相信，中国区业务将在今年稍晚迎来转机。

他们并指出，百胜第一季的中国同店销售减少12%，降幅低于预期。

百胜执行长Greg Creed表示，消费者对百胜中国餐厅的看法已有所改善，公司在当地的营运更有效率。

中国肯德基餐厅正推出有价格竞争力的优质咖啡，今年还会更换两次菜单。截至第一季末，百胜在中国有6,846家餐厅，其中肯德基就占了4,896家。

“中国市场明显在改善中，”Creed表示。(完)

(编译 王丽鑫/许娜/戴素萍 审校 徐文焰/郑茵/杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。