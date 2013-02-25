百胜集团称将加强管理鸡肉供应 提高检测水平

路透北京2月25日 - 百胜集团(YUM.N)将加强供应商审核程序以降低污染风险,并提高对鸡肉原料中使用常见违规药物的检测水平,希望能在鸡肉安全传出疑虑之后,扭转中国肯德基业务大跌的局面.

百胜集团周一在北京发布的声明中称,公司也将改进与中国政府和民众的沟通.

百胜集团在中国有将近5,300家的据点,其中大多数是肯德基速食店,12月的营业情况冷淡,此前新闻报导及中国政府的调查聚焦在其鸡肉供应商发现的化学残留物.

该公司并未被中国当局处以罚款.(完)

(编译 李婷仪; 审校 沈以文)

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