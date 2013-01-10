百胜集团就处理食品安全事件不力向中国消费者致歉

路透上海1月10日 - 快餐连锁店肯德基的母公司百胜集团(YUM.N)因对近期鸡肉原料供应事件的处理不力向中国消费者致歉。

百胜餐饮集团中国事业部主席兼首席执行官苏敬轼在胜餐饮集团和肯德基的官方微博上发布了《致广大消费者的公开信》，称：“企业自检流程可操作性欠佳、公司内部沟通不到位等令人遗憾。”

百胜集团周一发布的业绩预警称，食品安全恐慌对其第四季度销售的影响比预想的更严重。

上海食品药品监督管理局随后的调查发现，在百胜集团八个批次的鸡肉样品检测结果中，其抗生素和类固醇水平均符合国家有关规定，一件样品疑似检验出金刚烷胺。

百胜集团的发言人周二对路透表示，早在官方宣布调查前，该公司就已停止与两家鸡肉供应商的合作，因抽查显示两供应商未能达到百胜的自身标准。

苏敬轼还在公开信中就未能将检测结果主动通报政府、不够快速透明的外部沟通等问题致歉。

但不良声誉已经让肯德基在中国的形象蒙尘。中国消费者认为西方品牌比本土品牌更安全，质量更有保证。

名叫Jackson_Dong的网友在新浪微博上评论道：他们现在终于道歉了，但太晚了；不知道其他人是否会原谅他们，我肯定不会。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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