百胜将中国业务部分股权售予春华资本和蚂蚁金服

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透9月2日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)表示，中国投资公司春华资本以及阿里巴巴(BABA.N)的关联公司蚂蚁金服将以4.6亿美元收购百胜中国的部分股权。百胜目前准备剥离在中国的业务。
春华资本和蚂蚁金服将获得百胜中国总计4.3-5.9%的股权，具体份额将取决于股价。
百胜表示，中国业务剥离预计在10月31日完成，百胜中国将从11月1日起作为一家独立公司在纽约证交所开始交易。
春华资本将投资4.1亿美元，蚂蚁金服投资5,000万美元。
百胜表示，两家公司将获得认股权证，可以分两次收购百胜中国额外4%的股权，对公司的估值为120-150亿美元。
春华资本创始人胡祖六将担任百胜中国董事会的非执行主席。
春华资本和蚂蚁金服收购百胜中国股票的价格将为，百胜中国股票配送给百胜股东后的第31天至第60天的平均价格折扣8%。
该交易包括一项中止协议，禁止春华资本和蚂蚁金服增持百胜中国的股权超过19.9%。(完)
(编译 王兴亚；审校 王洋)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。