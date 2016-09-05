百胜将中国业务部分股权售予春华资本和蚂蚁金服

路透9月2日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)表示，中国投资公司春华资本以及阿里巴巴(BABA.N)的关联公司蚂蚁金服将以4.6亿美元收购百胜中国的部分股权。百胜目前准备剥离在中国的业务。

春华资本和蚂蚁金服将获得百胜中国总计4.3-5.9%的股权，具体份额将取决于股价。

百胜表示，中国业务剥离预计在10月31日完成，百胜中国将从11月1日起作为一家独立公司在纽约证交所开始交易。

春华资本将投资4.1亿美元，蚂蚁金服投资5,000万美元。

百胜表示，两家公司将获得认股权证，可以分两次收购百胜中国额外4%的股权，对公司的估值为120-150亿美元。

春华资本创始人胡祖六将担任百胜中国董事会的非执行主席。

春华资本和蚂蚁金服收购百胜中国股票的价格将为，百胜中国股票配送给百胜股东后的第31天至第60天的平均价格折扣8%。

该交易包括一项中止协议，禁止春华资本和蚂蚁金服增持百胜中国的股权超过19.9%。(完)