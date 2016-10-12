百胜中国计划将中国餐馆数量提高两倍

路透10月11日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)称，计划将其中国部门的餐馆数量提高两倍。百胜一系列出售计划遇阻后，目前正在剥离中国业务，引发对这块公司最主要利润来源的风险预测。

“我认为完全有理由在中国开设20,000家餐馆，”百胜中国业务执行长Micky Pant表示。中国业务剥离将在10月31日完成。百胜中国目前在中国拥有超过7,300家肯德基(KFC)与必胜客(Pizza Hut)餐厅。

但百胜中国曾经可以预见的增长如今已经引发质疑。近年来公司不断应对各种内忧外患，包括营销失误、竞争愈发激烈、禽流感疫情的爆发、食品安全问题，以及经济成长缓慢。

最近一季百胜中国餐馆营收意外下降1%，本月稍早，公司高层们将之归咎于中国南海政治紧张情势引发的反美抗议。

Pant称，营收在恢复，将该业务同店销售五个季度来首次下降称为暂时现象，并对路透表示，“在中国，品牌基本面因素非常强劲”。

Pant表示，百胜中国在华利润增长将高达15%，并将在高速成长的大城市、交通枢纽及新购物中心开店。百胜中国还计划推出Taco Bell与小肥羊(Little Sheep)餐厅，尽管拓展速度远不及肯德基与必胜客这两大主力品牌。

Pant表示，合作伙伴春华资本与阿里巴巴集团(BABA.N)旗下的蚂蚁金服将联手出资4.6亿美元入股百胜中国，并为其带来竞争优势，比如提供国内房地产市场信息以及先进的数字(数位)技术支持。

高管表示，百胜中国目前已是蚂蚁金服热门服务--支付宝的最大用户，公司正在投资优化手机订餐系统与积分奖励计划。

肯德基餐厅数量占百胜在中国餐厅总数的70%左右。分析师表示，肯德基仍有相当大的开店空间，但暗示极限程度可能低于该公司的长期目标。

Bernstein Research分析师Sara Senatore在近期报告中表示，中国每百万人拥有约四家肯德基餐厅，其普及率可能接近日本的每百万人九家餐厅，但达不到美国的每百万人13家。

而Pant对路透表示，在中国“绝对可能达到”每百万人拥有12家肯德基餐厅的水平，相当于增加两倍。(完)