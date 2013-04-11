百胜集团中国业务受冲击

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透4月11日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)有可能结束保持了长达11年的利润两位数增长，因公司在中国勉力应对食品安全恐慌和禽流感问题。中国是百胜集团最大盈利市场，百盛则是中国最大的外资快餐连锁店。(完)
(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。