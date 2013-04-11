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中国财经 | 2013年 4月 12日 星期五 07:07 BJT

百胜集团中国业务受冲击

路透4月11日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)有可能结束保持了长达11年的利润两位数增长，因公司在中国勉力应对食品安全恐慌和禽流感问题。中国是百胜集团最大盈利市场，百盛则是中国最大的外资快餐连锁店。(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)

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