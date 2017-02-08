百胜中国第四季获利超预期 同店营收持平

路透洛杉矶2月7日 - 百胜中国控股(YUMC.N)周二首次以独立公司身份公布业绩，其第四季获利超过预期，但营收略低于华尔街的预估。

公司股价盘后上涨1.4%至28.26美元，成交清淡。公司在中国拥有7,562家餐厅。

百胜中国的同店销售持平，肯德基门店营收增长3%，但被必胜客下降7%抵消。Consensus Metrix调查的分析师预估同店销售增长0.1%。

百胜中国第四季净利为8,800万美元，或每股0.23美元，营收为19.8亿美元。扣除特殊项目的每股盈余为0.17美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师先前预估为每股盈余0.08美元，营收为20.5亿美元。(完)