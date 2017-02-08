百胜中国第四季获利超预期 同店营收持平

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透洛杉矶2月7日 - 百胜中国控股(YUMC.N)周二首次以独立公司身份公布业绩，其第四季获利超过预期，但营收略低于华尔街的预估。
公司股价盘后上涨1.4%至28.26美元，成交清淡。公司在中国拥有7,562家餐厅。
百胜中国的同店销售持平，肯德基门店营收增长3%，但被必胜客下降7%抵消。Consensus Metrix调查的分析师预估同店销售增长0.1%。
百胜中国第四季净利为8,800万美元，或每股0.23美元，营收为19.8亿美元。扣除特殊项目的每股盈余为0.17美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师先前预估为每股盈余0.08美元，营收为20.5亿美元。(完)
(翻译 张荻；审校 张若琪)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。