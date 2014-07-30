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国际财经 | 2014年 7月 31日 星期四 07:40 BJT

百胜集团称过去10天在华销售因食品丑闻下跌

路透7月30日 - 百胜集团(YUM.N)称，对于中国供应商上海福喜不当处理食品的报导，已对过去10天百胜集团在中国肯德基和必胜客餐厅的同店销售产生“巨大负面影响”。

百胜集团股价在周三美股盘后交易中重挫6.5%。

该公司在报告中称，“如果对销售的巨大影响持续下去，那么将对全年每股盈利产生实质影响，”(完)

(编译 于春红; 审校 李军)

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