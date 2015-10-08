百胜集团中国业务表现不佳 令分拆与调整策略呼声渐高

路透洛杉矶10月7日 - 分析师周三表示，百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)包括肯德基(KFC)和必胜客(Pizza Hut)在内的中国业务业绩令人失望，让公司执行长Greg Creed倍感压力，必须对作为公司营收和获利主要动力的这块业务作出迅速调整。

百胜集团股价周三一度重挫19.3%，此前一天该公司由于中国业务疲弱而调降财测，震惊投资人。中国经济正在降温是业绩不佳的原因之一，公司管理层还将之归因于在必胜客欢乐餐厅营销方面的内部失误。

与此同时，对冲基金Corvex Management一直在敦促百胜分拆在中国的6,900家餐厅业务，并再度呼吁Creed采行新策略。Corvex没有回应置评请求。

“股价表现说明，投资者在放弃百胜集团。在管理层调整业务策略之前，公司不会发生改变，”Hedgeye Risk Management分析师Howard Penney表示。至少有六家券商调降百胜集团的股价目标，其中Stifel从110美元调降为100美元，野村从106美元降至82美元。

百胜集团股价周三收报67.71美元，略高于盘中低点67.20。

Penney等分析师称，中国业务大幅下滑让支持拆分中国业务的人有更多理由。一些人还呼吁百胜放缓在中国开新店的速度，并开始把当地的现有门店出售给加盟商。

Creed今年1月1日接掌百胜，此前带领公司旗下的塔可钟(Taco Bell)餐饮连锁店成功翻盘。现在他被委以扭转中国业务状况的重任。2014年7月使用过期肉的消息传出后，百胜旗下餐馆在中国的销售大幅下降。

Creed周三与分析师和投资者进行了电话会议，会上他拒绝对战略调整置评。

Creed表示，新任命的中国业务管理团队将带来新的理念，加倍押注以超值套餐吸引顾客。近期中国的金融市场震荡给人们带来冲击。

中国的必胜客欢乐餐厅最近一个季度所受打击尤其严重，因当地企业减少聚会和活动。在线订餐企业赔本运营，也是销售疲软的原因。

中国区业务三分之一的获利来自必胜客，肯德基则为主打品牌。

最近季度百胜中国对公司整体营收的贡献占57%，在6.03亿美元的营业利润中占54%。百胜高管计划今年在中国新增约700家餐厅。(完)