百胜CEO：重振在华营收需要时间

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月5日 - 肯德基母公司百胜集团 周二称，要解决其在中国的餐厅营收大幅下滑问题，需要的是时间而非广告投入。
百胜集团超过一半的营收来自中国，而受针对其旗下餐厅鸡肉原料的媒体报道和政府调查影响，去年12月起中国消费者对其旗下餐厅避而远之。
不过中国食品安全机构并未对百胜集团处以罚款。
百胜集团首席执行官David Novak在与分析师的电话会上称，该公司在中国拥有以肯德基连锁店为主的近5,300家餐厅。在消费者信任危机出现后，旗下餐厅迅速作出反应，向顾客提供多项促销优惠，但成效甚微。
“现在我们很难去扭转局面。我们需要一些时间。”Novak说道，并表示百胜集团没有扩大广告投入的计划，其在中国的广告投入本已相当可观。
“现在做营销，可能就是浪费钱。”
但百胜集团正在改进食品安全标准，并准备在春节后发起一轮积极的行销攻势，强调食品安全承诺，挽回肯德基的品牌形象。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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