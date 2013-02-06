百胜CEO：重振在华营收需要时间

路透2月5日（记者 Lisa Baertlein） - 肯德基母公司百胜集团(YUM.N)周二称，要解决其在中国的餐厅营收大幅下滑问题，需要的是时间而非广告投入。

百胜集团超过一半的营收来自中国，而受针对其旗下餐厅鸡肉原料的媒体报道和政府调查影响，去年12月起中国消费者对其旗下餐厅避而远之。

不过中国食品安全机构并未对百胜集团处以罚款。

百胜集团首席执行官David Novak在与分析师的电话会上称，该公司在中国拥有以肯德基连锁店为主的近5,300家餐厅。在消费者信任危机出现后，旗下餐厅迅速作出反应，向顾客提供多项促销优惠，但成效甚微。

“现在我们很难去扭转局面。我们需要一些时间。”Novak说道，并表示百胜集团没有扩大广告投入的计划，其在中国的广告投入本已相当可观。

“现在做营销，可能就是浪费钱。”

但百胜集团正在改进食品安全标准，并准备在春节后发起一轮积极的行销攻势，强调食品安全承诺，挽回肯德基的品牌形象。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。