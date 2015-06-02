肯德基中国起诉涉嫌造谣企业 反击“6个翅膀8条腿怪鸡”谣言

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月1日 - 百胜餐饮集团 旗下肯德基中国周一称，已起诉三家企业，称这三家企业通过微信账号散播有关肯德基中国的虚假谣言，包括肯德基使用6个翅膀8条腿怪鸡的谣言。

最近两年，肯德基中国遭遇了两起食品安全事故，这次诉讼是肯德基中国为了赢回中国消费者的自救行动。中国是百胜营收和利润的最大市场。

百胜称，谣言包括经PS过的畸形怪鸡和肯德基中国外卖有活蛆的说法，通过10个微信账号散播。这些微信账号分别属于三家企业：深圳市赢陈安之成功文化传播有限公司、山西微路况科技有限公司和太原零点科技有限公司。

路透无法立即联系到这些企业就此置评。百胜并未说明是在何时或者何地提出的诉讼。

“实际上关于肯德基中国使用6个翅膀8条腿怪鸡的谣言已经流传已久，”肯德基中国在其网站上发布声明称。声明还称，“当今生物科技还远没有发展到想让鸡长6个翅膀8条腿就可以长成这样的程度，如果真有这种鸡，肯德基中国肯定可以申请诺贝尔生物奖”。

肯德基中国称，截至4月底，已发现微信公众号上有4000多条相关内容，其中超过130个账号的帖子阅读数超过10万。肯德基中国向法院提交的诉讼请求，除了立即停止侵权行为、赔礼道歉外，还向每个被告要求最高达150万元人民币的赔偿。(完)