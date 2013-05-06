上海查获可疑“羊肉卷” 多家知名火锅店被点名

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透上海5月6日 - 上海相关部门在该市部分市场查获未标有生产日期和配料表的“羊肉卷”，部分可疑产品已送检。
上海市食品安全委员会办公室在其网站发布公告称，3日（上周五）下午，上海食品安全工作人员联合公安等部门，对位于漕宝路上的鑫品批发市场进行了突击检查，在一名为“牧联国际冻品”的商户仓库内发现大量产品标称为“雨轩斋”的“新西兰羔羊肉卷”，但这批产品却没有任何生产日期和配料表。
公告指出，一份出货单显示，这些可疑产品流入了傣妹、小肥羊、谭火锅、品尚豆捞、澳门豆捞等知名火锅店。小肥羊为百胜集团（Yum Brands）旗下品牌。
公告称，预计一周左右可出检测结果。
记者周一未能通过电话或电子邮件联系到百胜集团就此置评。《广州日报》援引百胜集团一位未具名高层的说法称，小肥羊旗下餐厅没有从“牧联国际冻品”采购过羊肉。
媒体上周报道称，公安机关打掉一特大制售假羊肉犯罪团伙，该团伙将未经检验的狐狸、水貂、老鼠等肉品掺杂至羊肉中，销往上海等多地的农贸市场，涉案金额超过100万美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。