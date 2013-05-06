上海查获可疑“羊肉卷” 多家知名火锅店被点名

美军在阿富汗使用“炸弹之母” 为迄今威力最大的非核炸弹

路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。