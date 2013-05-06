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时事要闻 | 2013年 5月 6日 星期一 16:09 BJT

上海查获可疑“羊肉卷” 多家知名火锅店被点名

路透上海5月6日 - 上海相关部门在该市部分市场查获未标有生产日期和配料表的“羊肉卷”，部分可疑产品已送检。

上海市食品安全委员会办公室在其网站发布公告称，3日（上周五）下午，上海食品安全工作人员联合公安等部门，对位于漕宝路上的鑫品批发市场进行了突击检查，在一名为“牧联国际冻品”的商户仓库内发现大量产品标称为“雨轩斋”的“新西兰羔羊肉卷”，但这批产品却没有任何生产日期和配料表。

公告指出，一份出货单显示，这些可疑产品流入了傣妹、小肥羊、谭火锅、品尚豆捞、澳门豆捞等知名火锅店。小肥羊为百胜集团（Yum Brands）旗下品牌。

公告称，预计一周左右可出检测结果。

记者周一未能通过电话或电子邮件联系到百胜集团就此置评。《广州日报》援引百胜集团一位未具名高层的说法称，小肥羊旗下餐厅没有从“牧联国际冻品”采购过羊肉。

媒体上周报道称，公安机关打掉一特大制售假羊肉犯罪团伙，该团伙将未经检验的狐狸、水貂、老鼠等肉品掺杂至羊肉中，销往上海等多地的农贸市场，涉案金额超过100万美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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