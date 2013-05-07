百胜称小肥羊未采购掺假羊肉

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海5月6日 - 百胜集团 周一称，旗下约450家小肥羊火锅店与近日曝出的掺假羊肉丑闻无关。
此前在上海市场查获未标有生产日期和配料表的羊肉卷，上海市食品安全委员会办公室相关负责人介绍，检查人员已对可疑羊肉卷进行取样，并组织权威检测机构对样品进行检验。
百胜集团发言人Jonathan Blum对路透表示：“没有任何证据表明掺假产品进入了我们的系统。”
Blum称小肥羊的羊肉只从两家经批准的供应商进货，百胜对这两家供应商定期进行检查，而此次涉及可疑羊肉卷的商户并非百胜的供应商。Blum并表示，谨慎起见，百胜集团将核实确保无人违反公司标准。
上海市相关部门接到市民举报后，上周五对一批发市场进行突击检查，在一家商户发现标注“新西兰羔羊肉卷”的产品，但没有任何生产日期和配料表。
据上海市食品安全委员会网站相关报道，从出货单看，这些可疑产品流入了包括小肥羊在内的多家知名火锅店。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，