百胜称小肥羊未采购掺假羊肉

路透上海5月6日 - 百胜集团(YUM.N) 周一称，旗下约450家小肥羊火锅店与近日曝出的掺假羊肉丑闻无关。

此前在上海市场查获未标有生产日期和配料表的羊肉卷，上海市食品安全委员会办公室相关负责人介绍，检查人员已对可疑羊肉卷进行取样，并组织权威检测机构对样品进行检验。

百胜集团发言人Jonathan Blum对路透表示：“没有任何证据表明掺假产品进入了我们的系统。”

Blum称小肥羊的羊肉只从两家经批准的供应商进货，百胜对这两家供应商定期进行检查，而此次涉及可疑羊肉卷的商户并非百胜的供应商。Blum并表示，谨慎起见，百胜集团将核实确保无人违反公司标准。

上海市相关部门接到市民举报后，上周五对一批发市场进行突击检查，在一家商户发现标注“新西兰羔羊肉卷”的产品，但没有任何生产日期和配料表。

据上海市食品安全委员会网站相关报道，从出货单看，这些可疑产品流入了包括小肥羊在内的多家知名火锅店。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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